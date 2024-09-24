Вторник, 24 сентября, 2024

Бойцы спецназа «Ахмат» 41 день удерживают позиции в Курской области в полном окружении

Автор: Алексей Самохин

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Бойцы спецназа «Ахмат» более 40 дней находились в окружении под Мартыновкой в Курской области, обеспечивая перегруппировку других отрядов и удерживая важный участок. Об этом сообщил РИА Новости генерал-майор Апти Алаудинов.

«С момента захода на территорию Курской области наши бойцы оказались на ключевом направлении удара противника. На участке под Мартыновкой 22 спецназовца 41 день героически обороняли позиции, уничтожая врага», — рассказал Алаудинов.

Задача отряда — не отдать логистический узел, пока другие войска не закрепятся на новом рубеже. Командир отметил, что бойцы не выражали желания покинуть позиции, командование приказа отходить не давало. 

Когда среди спецназовцев появились тяжелораненые, было решено эвакуировать их. 

«Ахмат» не отступает — они стоят насмерть», — подчеркнул Алаудинов.

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