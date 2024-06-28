Пятница, 28 июня, 2024

Бойцу СВО спасла жизнь фляжка ветерана Великой Отечественной

Автор: powder

Опубликовано

Фляжка ветерана Великой Отечественной войны спасла жизнь участнику спецоперации, рассказала 93-летняя Римма Ивановна телеграм-каналу SHOT.

Пенсионерка из города Ртищево Саратовской области помогает российским военным. Она положила в одну из посылок старую фляжку своего супруга, который принимал участие в ВОВ.

Боец с позывным Архип, земляк женщины, позвонил ей и рассказал, что предмет достался ему. Однажды он попал под обстрел, был контужен и потерял сознание.

Вскоре он пришел в себя и обнаружил на поясе пробитую фляжку. Крупный осколок застрял в ней и чудом не угодил в тело бойца.

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