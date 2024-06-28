Фляжка ветерана Великой Отечественной войны спасла жизнь участнику спецоперации, рассказала 93-летняя Римма Ивановна телеграм-каналу SHOT.

Пенсионерка из города Ртищево Саратовской области помогает российским военным. Она положила в одну из посылок старую фляжку своего супруга, который принимал участие в ВОВ.

Боец с позывным Архип, земляк женщины, позвонил ей и рассказал, что предмет достался ему. Однажды он попал под обстрел, был контужен и потерял сознание.

Вскоре он пришел в себя и обнаружил на поясе пробитую фляжку. Крупный осколок застрял в ней и чудом не угодил в тело бойца.