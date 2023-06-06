Боеприпас времён ВОВ обезвредили сотрудники Росгвардии в Рязанской области

Росгвардейцы обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны в Рыбновском районе.

76-миллиметровый боеприпас нашли в поле в районе села Большое Жоково. Корпус снаряда был сильно повреждён коррозией и мог представлять опасность для окружающих.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области с соблюдением мер безопасности вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

В региональном управлении силового ведомства напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать и передвигать. Нужно сразу обратиться в экстренные службы.