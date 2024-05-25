Боец СВО погиб при странных обстоятельствах, родственники пытаются узнать правду

В городе Новоуральске более трёх месяцев не могли похоронить военного Олега Смирнова, который погиб при загадочных обстоятельствах, сообщает E1.ru. Олег родом из Свердловской области, участвовал в боевых действиях в Чечне. В последние годы он жил в Санкт-Петербурге и работал охранником.

В конце сентября 2023 года Олег отправился добровольцем на спецоперацию. Однако 26 декабря он скончался в Донецкой Народной Республике (ДНР). Родным сообщили, что он покончил с собой, но они не верят в эту версию.

Последний раз Олег выходил на связь 25 декабря 2023 года. После этого он пропал. 23 января родные пришли в военкомат в Новоуральске, где им сообщили о гибели Олега. Транспортировку тела переносили, и его привезли только ночью 28 января.

В похоронном доме родным показали закрытый цинковый гроб. Они попросили открыть его, чтобы убедиться, что внутри находится именно Олег. Сначала им отказывали, но потом всё же согласились. Когда гроб открыли, родные опознали брата.

В военкомате им выдали лишь копию врачебного свидетельства о смерти из Донецка. В свидетельстве было написано, что Олег повесился. Однако родные не верят в эту версию, так как он не мог этого сделать из-за своего характера.

На кладбище родным сказали, что без свидетельства о смерти они не смогут похоронить Олега. Тогда они вернулись в похоронный дом и обнаружили ранение в правом боку у тела.

«Странгуляционная борозда (след от повешения) на шее отсутствовала. При этом первая судмедэкспертиза даже не указала, что у брата в боку дыра. Я уверена, это осколочное, ножевое или пулевое ранение», — рассказала Анастасия, сестра погибшего.

Также Анастасия добавила, что за несколько дней до смерти Олег сломал правую руку, что подтверждает медицинская справка. Он был правшой и физически не мог бы покончить с собой с такой травмой. От одного из сослуживцев Анастасия узнала, что у Олега был конфликт с тремя другими военными в части.

Родные обратились в следственный отдел СК по Новоуральску с требованием провести повторную экспертизу. Однако ранение вновь не исследовали. Эксперт даже не смог установить причину смерти и указал в заключении, что на теле отсутствуют повреждения, которые могли бы к ней привести.

После этого родственники отправили обращения в военную прокуратуру и военный Следственный комитет, а также местным силовикам и правоохранительным органам Донецка. Но получили только отписки.

«Чтобы доказать, что мой брат не самоубийца — так как он был очень сильным человеком и прошёл вторую чеченскую войну в 1999 году, — нужно провести гистологию мягких тканей травмы в грудной клетке и правом боку, а также проверить странгуляционную борозду. Но складывается впечатление, что силовые структуры тянут время специально, чтобы мы не могли доказать, что Олега убили», — заключила Анастасия.

Военного похоронили 17 мая в Новоуральске с почестями. Однако точная причина его смерти до сих пор остаётся загадкой. Ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сестра умершего участника СВО из Новоуральска обратилась в правоохранительные органы и в аппарат уполномоченного. Это дело передано в следственный отдел СУ СКР по Пролетарскому району Донецка. Мною подготовлено и направлено письмо руководителю СУ СКР по ДНР Роману Кашину. Я с ним лично знакома ещё по его работе в Уральском СУ СКР на транспорте, поэтому попросила Романа Сергеевича разобраться в этой непростой ситуации», — ответила Мерзлякова.