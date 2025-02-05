Боец Кочевник рассказал о послании российским военным на стене сарая

Владельцы брошенного дома в зоне проведения спецоперации оставили послание российским военным на стене сарая, рассказал боец с позывным Кочевник изданию «Северный край».
Военный уточнил, что вместе с сослуживцами оказался во дворе покинутого дома и заметил написанное мелом обращение. Бывшие хозяева дома попросили кормить оставленных животных.
Взамен они разрешали бойцам ВС России есть яйца, которые снесут куры.
Кочевник подчеркнул, что военные натыкаются на множество брошенных домов в зоне СВО.
При этом бойцы часто кормят сладким местных детей, поскольку в пайках есть печенье, батончики, сгущенка.