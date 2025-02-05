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Изображение от Freepik
Специальная военная операция

Боец Кочевник рассказал о послании российским военным на стене сарая

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Владельцы брошенного дома в зоне проведения спецоперации оставили послание российским военным на стене сарая, рассказал боец с позывным Кочевник изданию «Северный край».

Военный уточнил, что вместе с сослуживцами оказался во дворе покинутого дома и заметил написанное мелом обращение. Бывшие хозяева дома попросили кормить оставленных животных.

Взамен они разрешали бойцам ВС России есть яйца, которые снесут куры.

«Зерно, дорогие ребята, в сарае, курочки несутся, можете их покормить, они вам будут яйца носить. Подкармливайте, пожалуйста, наших собак», — гласило послание.

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Кочевник подчеркнул, что военные натыкаются на множество брошенных домов в зоне СВО.

При этом бойцы часто кормят сладким местных детей, поскольку в пайках есть печенье, батончики, сгущенка.

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© Информационное агентство 7info

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