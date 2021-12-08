Блогер Варламов сравнил ситуацию в брянской больнице с Африкой

Известный блогер и урбанист Илья Варламов резко раскритиковал ситуацию в коронавирусном госпитале на базе городской больницы № 4 в Брянске.

По его мнению, наличие тараканов в медучреждении походит на уровень Африки.

«Если честно, я не понимаю, почему в 2021 году в больнице вообще должны быть тараканы. Прямо как в Африке», – признался Варламов.

Ранее руководство больницы объяснило произошедшее непрерывной работой, которая не позволила провести дезинфекцию с весны прошлого года. Сейчас все помещения обработаны.