Пятница, 17 марта, 2023
powder

Блогер-сыроед Лютый ставил эксперименты над умершем младенцем в Сочи

На главнуюНовости мира

В семье блогера-сыроеда Максима Лютого и его гражданской жены Оксаны Мироновой умер младенец, сообщила КП.

Причиной смерти ребенка стало истощение. По словам родственников женщины, мужчина ставил над ним эксперименты.

Двоюродная сестра его гражданской жены уточнила, что Лютый запрещал супруге кормить малыша, так как считал, что его питает своими лучами солнце. Возлюбленная боялась мужа и исполняла его волю.

«Даже роды ребенка Максим принимал сам на дому и запретил обращаться к врачам», – говорится в публикации.

Стражи порядка задержали Лютого на десять по административному делу. Суд отправил мать ребенка под домашний арест по уголовному делу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации