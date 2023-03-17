Блогер-сыроед Лютый ставил эксперименты над умершем младенцем в Сочи

В семье блогера-сыроеда Максима Лютого и его гражданской жены Оксаны Мироновой умер младенец, сообщила КП.

Причиной смерти ребенка стало истощение. По словам родственников женщины, мужчина ставил над ним эксперименты.

Двоюродная сестра его гражданской жены уточнила, что Лютый запрещал супруге кормить малыша, так как считал, что его питает своими лучами солнце. Возлюбленная боялась мужа и исполняла его волю.

«Даже роды ребенка Максим принимал сам на дому и запретил обращаться к врачам», – говорится в публикации.

Стражи порядка задержали Лютого на десять по административному делу. Суд отправил мать ребенка под домашний арест по уголовному делу.