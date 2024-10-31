Четверг, 31 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Блогер Шарий предупредил о масштабном наступлении российских войск в Запорожье

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Украинский блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале рекомендовал готовиться к переезду жителям подконтрольных ВСУ территорий Запорожья. 

По информации блогера, российские войска готовят крупное наступление на этом направлении, сообщается о формировании ударного кулака с использованием 120-150 единиц тяжёлой техники и переброске резервов. 

Блогер предлагает посмотреть, за счёт чего после таких потерь будут жить Киев и Западная Украина. 

По мнению Шария, начало переговоров в такой момент для РФ станет не шагом, а прыжком назад. 

Новости рубрики
Новости мира

Военный эксперт предложил жесткие меры, способные остановить наёмников ВСУ

Нейтрализовать наёмников, присоединяющихся к Вооружённым силам Украины, возможно только путём их ликвидации.
Новости мира

Магнитная буря 26 октября: чего ожидать

24 октября 2024 года на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за последние годы
Новости мира

Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер возвращается в кино

Съемки фильма начнутся уже в следующем месяце и пройдут в знаменитых местах Аризоны — Монумент-Вэлли и Прескотте.