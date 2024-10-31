Блогер Шарий предупредил о масштабном наступлении российских войск в Запорожье

Украинский блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале рекомендовал готовиться к переезду жителям подконтрольных ВСУ территорий Запорожья.

По информации блогера, российские войска готовят крупное наступление на этом направлении, сообщается о формировании ударного кулака с использованием 120-150 единиц тяжёлой техники и переброске резервов.

Блогер предлагает посмотреть, за счёт чего после таких потерь будут жить Киев и Западная Украина.

По мнению Шария, начало переговоров в такой момент для РФ станет не шагом, а прыжком назад.