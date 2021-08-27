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Пятница, 27 августа, 2021
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Блогер по ошибке перевел деньги жительнице Барнаула и стала получать от нее угрозы

Кристина Белова
Блогер по ошибке перевел деньги жительнице Барнаула и стала получать от нее угрозы

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Жительница Барнаула по ошибке получила от инстаграм-блогера полмиллиона рублей. На просьбу вернуть деньги законному обладателю, женщина стала сыпать угрозами.

Блоггер по ошибке перевел деньги неизвестной женщине из Барнаула, перепутав одну цифру в номере. В банке отказали в отмене транзакции и посоветовали разбираться с получателем лично.

ALINA LEVDA позвонила на номер, но ей ответила агрессивная женщина. Она заявила, что никаких денег ей не поступало.

Жительница Барнаула после звонка стала писать блогеру сообщения, в которых угрожала мужем-полицейским, сообщает в группе Инцидент Барнаул Вконтакте.

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