Блогер из Ярославля покинула Россию после преследования из-за слов об Украине

Тикток-блогер из Ярославля Эльвина, которая публикует видео под ником el.ellyl, покинула Россию, пишет 76.ru.

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Сообщается, что девушка поддержала действия российской армии на Украине. В ответ ее стали атаковать украинские аккаунты и боты.

«Так что, тварь? Может, натравить на тебя стадо *****, которые разорвут твою ***** в клочья?» – привела часть переписки Эльвина.

За «наказание» блогерши даже назначили награду. По ее словам, неизвестные выслеживали ее и приходили на порог квартиры.

Девушка пояснила, что злоумышленники ложно вызывали полицию, скорую помощь, заказывали доставки. Она заключила, что продолжит защищать Россию в более комфортной обстановке.