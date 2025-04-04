7 апреля 2025 года отмечается Благовещение — один из двенадцати главных праздников церковного календаря.

О важности этого дня для православных христиан говорил, обращаясь к верующим, митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

По его словам, благовещение — великое событие, откровение для всего человечества, пребывавшего в состоянии уныния.

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«Мы отмечаем этот праздник, и перед нашим мысленным взором проходят события, о которых говорилось в сегодняшнем Евангелии.

Архангел Гавриил предстал Пречистой Деве, жившей в Назарете, и сообщил Ей о том, что Она станет частью истории спасения мира, о том, что через Нее Господь воплотится на земле и произойдёт спасение от греха, проклятия и смерти не только ветхого Израиля, но и всего мира.

Слово „Благовещение“ имеет несколько значений. С одной стороны, мы связываем с ним событие, произошедшее в Назарете, и с другой стороны — это все Евангелие. Помните слова Христа — „Покайтесь и веруйте в Евангелие“? То есть Он призывает верить в ту благую весть, которую возвестил людям. Деве Марии благую весть возвестил Архангел Гавриил. Затем, в годы земной жизни, Сам Спаситель возвещал Евангелие, то есть Благую весть. Евангелие в переводе с греческого на русский язык и означает „Благая весть“.

После того как Спаситель взошел на Небо, уже Его ученики, апостолы несли благую весть. И мы так же, дорогие братья и сестры, должны быть благовестниками, нести свет Евангелия людям».

Благовещение: традиции и запреты 7 апреля 2025 года

В народном понимании этот день — одна из четырёх природных точек года, пишет aif.ru. Праздник неизменно отмечается 7 апреля и символизирует пробуждение природы после зимнего сна. Считается, что в этот день просыпаются не только растения, но и животные. Остальные три точки года — Рождество (зима), Иван Купала (лето) и Воздвижение (осень).

Перед Благовещением во многих регионах России существует традиция отлавливать диких птиц, чтобы затем выпустить их на волю в знак уважения к старинным обычаям.

Что можно делать 7 апреля?

✔ Посетить литургию — это один из главных церковных праздников.

✔ Выпустить птиц на волю — древний обычай, символизирующий освобождение и обновление.

✔ Запастись благовещенской солью — считается, что она обладает особой силой.

✔ Употреблять рыбу — в этот день, несмотря на пост, разрешается рыбная пища.

✔ Испечь «жаворонков» — булочки в форме птиц раздают людям, кормят ими животных и птиц.

✔ Отдохнуть на природе — отличный день для прогулок и созерцания пробуждающейся природы.

✔ Посвятить день спокойному отдыху — избегать суеты и ненужных дел.

Что нельзя делать 7 апреля?

❌ Употреблять мясо, молочные продукты и яйца — праздник приходится на Великий пост.

❌ Работать — этот день традиционно посвящён отдыху.

❌ Одалживать деньги — считается, что это может привести к финансовым трудностям.

❌ Стричь волосы — есть поверье, что это может укоротить жизненный путь.

❌ Часто включать свет — излишний свет в этот день считается нежелательным.

❌ Надевать новую одежду — лучше оставить обновки на другой день.

Благовещение — день света, добра и обновления, когда важно уделить время духовным и семейным традициям.

Божественная литургия состоится в храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Рязани, начало в 8.00.