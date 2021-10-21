Благоустройство рязанского «Читающего сквера» завершится к концу октября

В четверг, 21 октября, мэр Рязани Елена Сорокина посетила «Читающий сквер» на улице Сельских Строителей. Его благоустраивают в рамках поддержки местных инициатив.

На объекте завершены работы по обустройству тротуарных дорожек. Установлены огражденияю В ближайшее время в сквере обустроят уличное освещение. Елена Сорокина поручила управлению благоустройства администрации контролировать сроки завершения работ. Подрядчик планирует закончить благоустройство в конце октября.

Пообщалась с местными жителями. Один из активистов высказал предложение посвятить «Читающий сквер» памяти поэта Евгения Федоровича Маркина. В местной библиотеке хранится часть архива поэта. Инициатива интересная, но литературные предпочтения у жителей разные – они сами определятся с тематикой сквера, — отметила мэр.

Также местные жители выразили желание установить в сквере шкафы для буккроссинга.