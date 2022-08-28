Благоустройство набережной двух рек обсудили в Рязани

Речь шла о благоустройстве рек Ока и Трубеж.

Мероприятие состоялось сегодня на территории бывшего Хлебозавода №1 в рамках Форума древних городов.

Организаторами дискуссии стали глава проектов территориального развития Анастасия Сорокина и историк-урбанист Полина Иванова, – пишет Ya62.ru.

Нынешнее состояние территории плачевное, – отметили спикеры. Там очень много мусора, подпорные стенки обвалились, много бродячих собак. Кроме того, каждый год территория подтапливается, образуя болото.

Жители областного центра предложили свои идеи для решения проблем. Голосование, проведённое во время дискуссии, показало, что примерно каждый третий участник обсуждения гуляет на набережной каждый день. Рязанцы отметили, что на территории необходимы туалеты, фонари, скамейки, лежаки и камеры хранения.

Поступило предложение также об устройстве смотровых площадок и зоны с ресторанами. По мнению одного из участников, не нужно возводить лишних арт-объектов, следует просто привести в порядок зелёную зону и по меньшей мере расчистить территорию.

Отдых на набережной во время разлива реки обсудили отдельно. Поступило предложение установить кафе на понтонах и во время разлива организовывать прогулки на байдарках и лодках.

Как отметили организаторы, при реализации инициатив необходимо учесть статус водоохранной зоны.