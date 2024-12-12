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Благоустроенные по федеральному проекту территории примут участие в конкурсе «Ёлки России»

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Валерия Мединская

Конкурс «Ёлки России» пройдёт с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Участниками в нём станут общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Основными украшениями ёлок, установленных на преображенных территориях, станут изделия мастеров и ремесленников, предприятий народных художественных и местных промыслов, отражающие локальную аутентичность каждого региона.

В период с 9 по 11 января в официальной группе проекта в ВК «ГородаМеняютсяДляНас» пройдёт открытое онлайн-голосование. Регионы, занявшие первые 10 мест, получат ценные призы.

Конкурс организует Минстрой России при поддержке Администрации Президента РФ.

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