Благоустроенные по федеральному проекту территории примут участие в конкурсе «Ёлки России»

Конкурс «Ёлки России» пройдёт с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Участниками в нём станут общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Основными украшениями ёлок, установленных на преображенных территориях, станут изделия мастеров и ремесленников, предприятий народных художественных и местных промыслов, отражающие локальную аутентичность каждого региона.

В период с 9 по 11 января в официальной группе проекта в ВК «ГородаМеняютсяДляНас» пройдёт открытое онлайн-голосование. Регионы, занявшие первые 10 мест, получат ценные призы.

Конкурс организует Минстрой России при поддержке Администрации Президента РФ.