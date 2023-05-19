Благотворительный фонд «Мамино сердце» провёл в Рязани акцию «Аллея семьи»

19 мая в Рязани прошла экологическая акция «Аллея семьи», посвященная сбору денежных средств для 5-летней Евы Кирилиной с диагнозом ДЦП. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Мамино сердце» совместно со свадебным агентством Татьяны Игнатенок, при технической поддержке управления благоустройства города.

Специалисты Event индустрии, молодожены, которые уже создали или только планируют создать семью, многодетные семьи и другие неравнодушные жители города высадили саженцы венгерской сирени в сквере возле школы № 1. В мероприятие приняла участие сама Ева, вместе с бабушкой она посадила своё собственное семейное дерево на сиреневой аллеи.

Главная задача акции не просто облагородить участок, но и привлечь рязанцев к сбору средств для Евы. Девочке требуется каждый год проходить курс из трёх реабилитаций.

— Сейчас мы расширяем задачи фонда в области защиты особенных детей-инвалидов, в попечительский совет к Владимиру Бурмистрову присоединилась двукратная паралимпийская чемпионка Светлана Коновалова, — говорит директор благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева. — Светлана неоднократно участвовала в наших проектах, теперь мы совместно с ней будем организовывать мероприятия, направленные на реабилитацию детей-инвалидов. В последнем время в фонд всё чаще поступают заявки от семей с особенными детьми, уверены, с приходом Светланы мы не только расширим возможности фонда, но и будем больше помогать таким деткам как Ева.

Самый простой способ помочь Еве — сделать перевод для оплаты реабилитации по QR-коду на расчётный счёт БФ «Мамино сердце». Давайте творить добро вместе!