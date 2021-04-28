Благодаря рязанскому нефтезаводу в Турлатове появится дубовая роща

Во Всероссийской акции «Зелёная весна – 2021» активное участие принимает Рязанская НПК (дочернее общество НК «Роснефть). Одно из мероприятий, проведённых нефтезаводом в рамках акции, – посадка дубов в деревне Турлатово.
Высаживали деревья сотрудники предприятия в несколько этапов. Сначала они подготовили землю – выкорчевали пни, выравнили площадку и сделали лунки. Затем там высадили более 100 саженцев дуба.
В озеленении Турлатова приняли участие руководители и работники нефтезавода. Саженцы высотой 1-2 метра высадили на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В будущем там появится дубовая роща.
О дальнейших работах по благоустройству Рязани, в которых примут участие представители рязанской НПК, рассказал гендиректор предприятия Сергей Михайлов.
Как отметил Михайлов, деревья в Турлатове специалисты нефтезавода высадили по просьбе местных жителей.
Предприятие регулярно помогает деревне. При его поддержке там появились детская и спортивная площадки. В порядок удалось привести школу и местный дом культуры.
Напомним, ранее в рамках акции «Зелёная весна» сотрудники нефтезавода провели три субботника в разных локациях Рязани. В мае они выйдут на уборку улицы Весенней. Субботник продлится около недели. Кроме того, Рязанская НПК продолжит работы по озеленению ЦПКиО, Комсомольского парка, парка на улице Новаторов, Бульвара Победы и улицы Песоченской. К посадке запланировано более 500 саженцев дуба, ели и сосны.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности Рязанской НПК. Предприятие продолжит помогать Окскому заповеднику, проводить эколого-просветительские занятия для учащихся и акции по раздельному сбору мусора.