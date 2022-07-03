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Воскресенье, 3 июля, 2022

Благодаря акции в рязанском Лесопарке 11 животных нашли хозяев

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Татьяна Проводина

Благодаря акции в рязанском Лесопарке 11 животных нашли хозяев

Фото из группы Нетипичная Рязань ВКонтакте

Благодаря акции в рязанском Лесопарке 11 животных нашли хозяев.

Акция «Пойдём домой» 2 июля объединило выставку бездомных животных и благотворительную ярмарку. Об этом пишет Нетипичная Рязань ВКонтакте.

Многих животных организаторы подобрали на улице. Есть среди участников выставки особенные животные — у кого-то нет лапки, у кого-то глаза. Все они обработаны и привиты.

Вырученные деньги с благотворительной ярмарки пошли на помощь приютам для животных.

Всего в выставке приняли участие 51 собака и 24 кошки. Пять собак и шесть кошек обрели хозяев.

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