Благодаря акции в рязанском Лесопарке 11 животных нашли хозяев.

Акция «Пойдём домой» 2 июля объединило выставку бездомных животных и благотворительную ярмарку. Об этом пишет Нетипичная Рязань ВКонтакте.

Многих животных организаторы подобрали на улице. Есть среди участников выставки особенные животные — у кого-то нет лапки, у кого-то глаза. Все они обработаны и привиты.

Вырученные деньги с благотворительной ярмарки пошли на помощь приютам для животных.

Всего в выставке приняли участие 51 собака и 24 кошки. Пять собак и шесть кошек обрели хозяев.