БК «Рязань» – чемпион Центрального федерального округа

- Advertisement -

Баскетбольный клуб «Рязань» на высокой ноте завершил очередной сезон и вписал еще одну яркую страницу в свою богатую биографию. Подопечные Алексея Безнебеева последовательно обыграли всех своих конкурентов в борьбе за чемпионство сначала в полуфинальном этапе, а затем и в «Финале четырех», наглядно доказав, что в ЦФО равных им попросту нет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«КРИСТАЛЛ» (Лыткарино) – БК «РЯЗАНЬ» – 62:79 (13:17, 17:22, 21:20, 11:20)

«Кристалл»: Мельников (24), Мартиросян (2), Р. Поляков (22), Мордаков (2), Ровчанин (12 + 12 подборов) – старт., Антонов (0), Годунов (0), Ковылин (0).

БК «Рязань»: Эксанов (7), Самойленко (17), Алексеев (11), М. Поляков (13), Куликов (18 + 18 подборов) – старт., Якимов (0), Князев (8), Ефремочкин (2), Буданов (1), Дурандин (2), Угаров (0).

Судьи: Гончаров, Курносов, Гусев.

25 апреля. Рыбное. ФСК «Звезда».

То, что «зубрам» нет равных в Центральном федеральном округе, стало ясно уже давно. Оставалось лишь оформить это документально. Для чего оставалось сделать всего один шаг, который должен был выставить оценку проделанной работе за весь сезон. Дружный коллектив баскетбольного клуба «Рязань» постарался на славу, и уверено справился с решением поставленной перед ним задачи. Каждый внес свою лепту в достижение этой важной победы, впрочем, иначе и быть не могло: чемпионами случайно не становятся.

Порой было совсем непросто. Уже в самом начале турнирного пути наша дружина оказалась в сложной ситуации, не обошел ее стороной злосчастный коронавирус. Целый месяц «зубры» провели на карантине, без физических нагрузок, из-за чего скомканным оказался столь важный подготовительный период, когда закладывается фундамент на весь длинный сезон. Лишь за неделю до начала первенства команда приступила к полноценной работе. Не повезло и с календарем: сразу пришлось отправиться в логово к одному из главных конкурентов – БК «Брянск». В первых матчах наши ребята оказались не готовы физически к той жесткой борьбе, которую предложили хозяева. Два поражения на старте заметно осложнили турнирную жизнь, пришлось наверстывать упущенное.

Первый круг БК «Рязань» завершил на четвертой позиции, после чего совершил стремительный рывок. Последовательно были обыграны все конкуренты, победная серия в регулярном первенстве составила 17 матчей. В 2021 году «зубры» уступили лишь в одной встрече, от которой не зависело уже ровным счетом ничего. В полуфинальном турнире подопечные Алексея Безнебеева превзошли всех своих конкурентов. С победы начали они и «Финал четырех», уверенно преодолев барьер в виде действующего чемпиона ЦФО мытищинского «Олимпика».

Для достижения цели оставалось сделать всего лишь один шаг, который, как известно, трудный самый. Для «зубров» он осложнялся еще и тем, что с «Кристаллом» (Лыткарино) они встречались всего две недели назад в Твери и тогда одержали уверенную победу со счетом 98:55. Сегодня о том успехе нужно было забыть, и провести решающий поединок с чистого лица. Недооценивать такого серьезного соперника ни в коем случае нельзя, что чревато непредсказуемыми последствиями.

С самого начала завязалась упорная борьба, едва «зубры» вырвались вперед, как лыткаринцы их не только догнали, но и перегнали (11:6). Хозяева сделали ответный ход и в концовке за три атаки (Поляков, Эксанов, Самойленко) сделали небольшой задел, который к большому перерыву удалось удвоить (39:30). Разыгрался Константин Куликов, дальними бросками пополнял командную копилку Николай Самойленко.

В третьей четверти на площадке мало, что изменилось: то гости приближались на расстояние двух точных бросков, то хозяева возвращали прежнюю разницу. Вроде бы в концовке нашим ребятам удалось создать более комфортный задел (59:45), но опять же совсем ненадолго: к перерыву «Кристалл» шесть очков отыграл. В итоге этот период оказался единственным, где перевес оказался на стороне подмосковного клуба (21:20).

Впрочем, в заключительной десятиминутке все встало на свои места, и очередной рывок «зубров», после которого преимущество достигло 19 баллов, окончательно и бесповоротно предопределил исход поединка. До финальной сирены сопернику лишь самую малость удалось его подкорректировать. Очередной дабл-дабл (18 очков + 18 подборов) на счету Константина Куликова, который оформлял их во всех пяти матчах полуфинального этапа и «Финала четырех».

А дальше наступило самое приятное – церемония награждения, в которой приняли участие главный судья соревнований, судья всероссийской категории Юрий Павлович Дерганов, президент федерации баскетбола Рязанской области, депутат Рязанской областной думы Александр Александрович Жукаев, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Викторович Фролов.

По итогам финального этапа лучшими игроками признаны: разыгрывающий – Джошгун Алиев («Олимпик» Мытищи), атакующий защитник – Николай Самойленко (БК «Рязань»), легкий форвард – Александр Мордаков («Кристалл» Лыткарино), тяжелый форвард – Наиль Гафаров (БК «Новомосковск»), центровой – Константин Куликов (БК «Рязань»).

Затем заслуженные кубки получили бронзовый призер – БК «Новомосковск», серебряный призер – «Кристалл» (Лыткарино) и победитель соревнований Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд сезона-2020/2021 годов – БК «Рязань». Заветный трофей на руки бережно принял капитан команды Роман Хамитов.