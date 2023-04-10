БК «Рязань» получил награды за победу в дивизионе «ЦФО»

С 7 по 9 апреля в Рязани в спорткомплексе Дворца детского творчества проходили игры полуфинального этапа чемпионата ЦФО.

В первый день соревнований перед матчем БК «Рязань» против команды «ВГАС» (Воронеж) состоялось чествование победителя дивизиона «ЦФО». Им в четвертый раз подряд стал наш любимый клуб.



В церемонии награждения приняли участие президент Рязанской областной федерации баскетбола Александр Александрович Жукаев и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Юрьевич Колдин. Они вручили команде заслуженный кубок и пожелали не останавливаться на достигнутом. Очередной трофей, завоеванный клубом за последние годы, бережно принял капитан «зубров» Роман Хамитов.



Завоёванный нашей дружиной трофей был выставлен в фойе спорткомплекса ДДТ, где все желающие могли сделать фото на память.