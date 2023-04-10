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Понедельник, 10 апреля, 2023
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БК «Рязань» получил награды за победу в дивизионе «ЦФО»

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С 7 по 9 апреля в Рязани в спорткомплексе Дворца детского творчества проходили игры полуфинального этапа чемпионата ЦФО.

В первый день соревнований перед матчем БК «Рязань» против команды «ВГАС» (Воронеж) состоялось чествование победителя дивизиона «ЦФО». Им в четвертый раз подряд стал наш любимый клуб.

В церемонии награждения приняли участие президент Рязанской областной федерации баскетбола Александр Александрович Жукаев и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Юрьевич Колдин. Они вручили команде заслуженный кубок и пожелали не останавливаться на достигнутом. Очередной трофей, завоеванный клубом за последние годы, бережно принял капитан «зубров» Роман Хамитов.

Завоёванный нашей дружиной трофей был выставлен в фойе спорткомплекса ДДТ, где все желающие могли сделать фото на память.

БК «Рязань» получил награды за победу в дивизионе «ЦФО»
БК «Рязань» получил награды за победу в дивизионе «ЦФО»
БК «Рязань» получил награды за победу в дивизионе «ЦФО»
БК «Рязань» получил награды за победу в дивизионе «ЦФО»

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