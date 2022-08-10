Бюджет Рязанской области за первое полугодие пополнился из федеральной казны на 10,3 млрд рублей

Итоги исполнения бюджета за первые полгода подвели 9 августа на заседании рязанского правительства. С докладом выступила министр финансов региона Марина Наумова.

Павел Малков отметил, что средства федеральной поддержки направляют на реализацию нацпроектов, прежде всего строительство, дороги и создание комфортной городской среды.

Доходы областного бюджета за отчётный период превысили 30,4 млрд рублей, а расходы составили свыше 36,9 млрд рублей. На зарплату работникам госорганов потрачено более 5,9 млрд, на обеспечение соцгарантий гражданам – 7,8 млрд.

Павел Малков: «Второе полугодие, скорее всего, покажет некоторое снижение темпов налоговых поступлений. Санкции влияют на наши предприятия, прежде всего на крупные, федерального масштаба, которые являются крупными налогоплательщиками в нашем регионе»

По словам врио главы региона, нужно всегда быть готовыми к любым изменениям и в любом случае выполнять взятые на себя обязательства.