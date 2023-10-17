Бюджет Рязанской области на следующий год внесут в региональный парламент до 1 ноября

Правительство области готовит к внесению в Рязанскую областную Думу проект бюджета региона на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом написал ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.

«Сегодня провел заседание комиссии по бюджетным корректировкам. Ему предшествовало большое количество межведомственных совещаний и кропотливая работа по формированию главного финансового документа, — написал Бранов.

В проекте закона о бюджете Рязанской области, а также о бюджете регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования на трехлетний период отражены ключевые задачи и направления развития. Главное — учтены все социальные обязательства, в том числе по росту заработной платы, а также заложены средства на дальнейшее развитие нашего региона. Важно, что все это спланировано без сокращения финансирования по каким-либо направлениям.

Бюджет учитывает рост МРОТ, индексацию и рост мер социальной поддержки разных категорий населения, поддержку участников специальной военной операции. Закладываем средства на строительство объектов социальной сферы, в том числе новой поликлиники больницы № 11 в Рязани, ряда школ, детских садов, дальнейшее обновление парка коммунальной техники. Продолжится поддержка муниципальных образований, значимых проектов, направленных на повышение качества жизни людей, благоустройство и развитие территорий. По поручению Губернатора Павла Малкова активизирована работа по оптимизации внутренних издержек и эффективности освоения бюджетных средств. Это должно дать нам дополнительные возможности.

С учетом проведенных сегодня рабочих корректировок проект бюджета будет представлен на ближайшем заседании регионального правительства, после чего до 1 ноября он будет внесен в Рязанскую областную Думу».