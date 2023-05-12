Бизнесменов из Египта заинтересовала рязанская электроника, фармакологическая и кондитерская продукция

7–9 мая рязанская делегация с участием 8 предприятий, а также официальных лиц побывала с бизнес-миссией в Египте. Главным событием поездки стали переговоры в рамках биржи контактов и встречи с потенциальными партнерами на предприятиях республики.

Бизнесменов из Египта особенно заинтересовала рязанская электроника, фармакологическая и кондитерская продукция.

Рязанские производители представили образцы своей продукции, техническую документацию, рассказали представителям египетских компаний о своем производстве и ценовой политике и даже договорились об ответных визитах в Россию для знакомства с предприятиями региона.

В частности, ООО «Квантрон Групп» на переговорах с египетским предприятием презентовал свои продукты и решения, иностранный партнер выразил высокую заинтересованность системой контроля качества электронных печатных плат. Стороны договорились продолжить общение онлайн, представить системы в работе по видео. Египтяне также выразил готовность приехать в Россию и на месте ознакомиться с системами экспортера.

Рязанское ООО «Инфарм» встретится с представителями египетской фармкомпании в конце мая 2023 года в Порт-Саиде и обсудит строительство завода. Кроме того, получен запрос на ценовое предложение и, возможно, закупки препарата Hyon Max от крупной сети косметологических клиник.

Поездка оказалась очень продуктивной для фабрики «Конфеста». Ее представители на месте оценили ситуацию на рынке кондитерской продукции, а также провели встречи с двумя потенциальными дистрибьюторами.

Целью компании «Рельеф-центр» был поиск дистрибьютора для поставок канцелярской продукции и товаров для творчества. Рязанский производитель провел продуктивную встречу с одним из самых крупных продавцов на рынке республики. В проработке — экспортный контракт.

Большой интерес у иностранных партнеров вызвала продукция Бельковского лесокомбината. Крупная фабрика мебели и компания, в управлении которой находится порядка тысячи фабрик и мастерских по производству мебели и изделий из дерева, выразили интерес к сотрудничеству.

В целом участники переговоров высоко оценили потенциал сотрудничества, деловые контакты по завершении бизнес-миссии продолжатся.

Напомним, в бизнес-миссии региона в Египет приняли участие компании «Квантрон Групп», «Би ту би Юроп», «Инфарм», «Ренессанс-проект», «Рельеф-центр», «Конфеста», «Белклесс», «Емельянъ Савостинъ». Организаторы поездки — минэкономразвития и Агентство развития бизнеса региона. Цель посещения республики — расширение связей с египетскими партнерами.

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети отметила, что бизнес-миссии зарекомендовали себя как эффективный инструмент продвижения рязанских товаров на зарубежные рынки. По ее словам, экономические отношения Рязанской области с Египтом активно развиваются и ожидаемым результатом бизнес-миссии станет расширение экспорта.