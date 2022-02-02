Бизнесмен, депутат, меценат Олег Смирнов отмечает юбилей

2 февраля празднует юбилей рязанский бизнесмен, депутат городской Думы, президент группы компаний «Автоимпорт» Олег Евгеньевич Смирнов.

Компания «Автоимпорт» представляет 20 брендов, работает в 4 городах России, имеет 30 дилерских центров, 40 сервисных центров.

Олега Смирнова в Рязани и за её пределами знают не только как бизнесмена, но и как мецената. Он — региональный представитель Ночной хоккейной лиги, Президент региональной федерации хоккея.

Реклама

Олег Евгеньевич и сам играет в хоккей, в том числе неоднократно принимал участие в матчах с президентом России Владимиром Путиным.

РИА «7 новостей» поздравляет Олега Евгеньевича с юбилеем, желает крепкого здоровья, успехов бизнесе и спорте!

Справка:

Олег Смирнов родился 2 февраля 1967 года в городе Рязани. Образование высшее педагогическое и юридическое. Окончил школу № 31, затем поступил в Рязанский государственный педагогический институт. По распределению работал в малокомплектной школе в Скопинском районе.

1985–1987 гг. — служба в армии в Закавказском военном округе в войсках особого назначения. В 2002 г. окончил Рязанский педагогический университет по специальности «юриспруденция».

1987–1989 гг. — профком завода «Центролит», председатель спортивного комитета. 1989–1991 гг. — преподаватель физической культуры в средней школе № 31 г. Рязани. В 1992 г. основал компанию «Автоимпорт».

Депутат Рязанской городской Думы второго и третьего созывов, член фракции «Единая Россия».

Женат. Воспитывает троих детей.