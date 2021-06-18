Бизнес-омбудсмен поддержал арендаторов НИТИ в Рязани

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин выступил в поддержку арендаторов торгового центра НИТИ. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Помещения торгового дома на проезде Яблочкова в Рязани принадлежат банку. Их сдавали в аренду, но затем суд расторг договор из-за нарушения сроков платежей. После этого банк заблокировал доступ в здание.

Пострадавшими стали бизнесмены, продававшие мебель. Люди не могут вывезти товар, найти подходящие помещения для своих магазинов.

Пронин написал письмо руководству банка с просьбой разрешить работу предпринимателям, пока они не найдут нового помещения.