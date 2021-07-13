24.8 C
Рязань
Вторник, 13 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Бизнес-омбудсмен добился оплаты лекарств районной больницей

Елена Лобанова
- Advertisement -

Бизнес-омбудсмен помог рязанскому предприятию получить оплату за лекарства. Деньги заплатила районная больница. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного. 

Организация поставляла лекарства в одну из районных больниц. Партия поступила еще в феврале, однако деньги на счет фирмы так и не поступили.

Бизнес-омбудсмен обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Орган установил нарушение прав предпринимателя. 

В адрес главврача было внесено представление. Средства по договору перечислили на счет организации.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]