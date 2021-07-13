Бизнес-омбудсмен добился оплаты лекарств районной больницей

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Бизнес-омбудсмен помог рязанскому предприятию получить оплату за лекарства. Деньги заплатила районная больница. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

Организация поставляла лекарства в одну из районных больниц. Партия поступила еще в феврале, однако деньги на счет фирмы так и не поступили.

Бизнес-омбудсмен обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Орган установил нарушение прав предпринимателя.

В адрес главврача было внесено представление. Средства по договору перечислили на счет организации.