Четверг, 15 февраля, 2024

Безопасность во время выборов президента в Рязани обеспечат полиция и Росгвардия

Автор: 7info

Опубликовано

14 февраля в администрации Рязани состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. Его провел глава администрации города Виталий Артемов. В работе комиссии приняли участие руководители муниципальных учреждений и предприятий, представители федеральных и региональных исполнительных органов власти.

На заседании обсудили вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. Так, на территории Рязани образованы 199 избирательных участков. Во всех помещениях избирательных комиссий будет организовано видеонаблюдение. В целях обеспечения безопасности все участки оснащены рамочными металлодетекторами. Администрация города оказывает избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий.

Обеспечивать правопорядок при проведении голосования на территории Рязанской области будут сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии. Места проведения выборов обследуют на предмет антитеррористической и пожарной защищенности.

Также в ходе заседания антитеррористической комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности в период празднования Масленицы. В Год Семьи праздник пройдет в семейном формате, без массовых общегородских гуляний. Локальные праздничные площадки будут организованы в каждом районе города силами ТОС, учреждениями культуры и образования. В частности: на парковых территориях — Лесопарк, ЦПКиО, скверы у Дворца молодежи и у городского Дворца детского творчества, у ДК «Приокский» и КДЦ «Октябрь».

К охране правопорядка планируется привлечь работников частных охранных организаций, народных дружинников, казаков и волонтеров. При проведении праздничных мероприятий будет организовано дежурство пожарных расчетов ГУ МЧС России по Рязанской области, руководящего состава, дежурных смен аварийно-спасательной службы МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» и оперативной группы КЧС и ОПБ администрации города Рязани.

Членами комиссии также был рассмотрен вопрос о проведении в образовательных организациях профилактических мероприятий по формированию непринятия идеологии терроризма и идей неонацизма.

В школах города на постоянной основе проводятся профилактические и информационно-разъяснительные мероприятия: классные часы, презентации, беседы, круглые столы, мастер-классы, показательные выступления, интерактивные занятия, конференции, выставки, уроки безопасности. Важное место в системе профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений занимает воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, формирования активной гражданской позиции.

Кроме того, на территории города Рязани реализуется муниципальная программа «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани». В 2023 года в рамках данной муниципальной программы проведено более 140 мероприятий, в которых приняло участие порядка 50 000 человек.

В ходе заседания комиссия приняла ряд решений, направленных на профилактику и предупреждение террористических угроз на всех объектах городской инфраструктуры.

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