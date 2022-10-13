«Безобразие!»: в Липецке в школе детей заставляли переобуваться на улице

Родители одной из липецких школ пожаловались, что их детей заставляли переобуваться в сменку на улице, пишет Город 48.

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран пояснил, что в учебном заведении приняли «бездумное» решение, прикрываясь антитеррористической безопасностью.

«Учредитель разбирается с директором. Аппарат на связи с родителями. Такого безобразия допускать ни в коем случае нельзя!» – возмутился Таран.

По его словам, руководство хотело, чтобы родители не заходили в холл. При этом среди учащихся большое количество детей-инвалидов. Сейчас решение школы отменено.

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