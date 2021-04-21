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Среда, 21 апреля, 2021
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Бездомных и одиноких людей хоронят в ручье на кладбище под Смоленском

Елена Лобанова
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На Селифоновском кладбище под Смоленском бездомных и одиноких людей хоронят в ручье. Об этом стало известно после публикации видео в социальных сетях. 

Селифоново расположено в 16 километрах от облцентра. Кресты, под которыми похоронили людей, находятся на отшибе. Путь к ним практически отрезан: дорогу раскатали трактором, поэтому подойти к могилам можно разве что в резиновых сапогах. При этом кресты, как и сами могилы, буквально утопают в ручье. 

— Умерших трактором просто спихивают в яму. Мне рассказывали, как это делается. От этого становится жутко, — приводит слова местного жителя «Важное в Смоленске»

Причем Селифоново кладбище не первый раз привлекает к себе внимание. В июне 2020 года жителям не понравилось, что могли собаки расположена по соседству с их умершими родственниками.

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