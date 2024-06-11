Безбилетник распылил перцовый баллончик в лицо водителю маршрутки в Рязани

В Рязани безбилетный пассажир распылил в лицо водителю маршрутки перцовый баллончик, сообщает 11 июня телеграм-канал «рязань».
По словам очевидца, инцидент случился в Дашково-Песочне около остановки «ДПР-5». Пострадал водитель маршрутки № 66.
В Рязани безбилетный пассажир распылил в лицо водителю маршрутки перцовый баллончик, сообщает 11 июня телеграм-канал «рязань».
По словам очевидца, инцидент случился в Дашково-Песочне около остановки «ДПР-5». Пострадал водитель маршрутки № 66.
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