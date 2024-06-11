Вторник, 11 июня, 2024

Безбилетник распылил перцовый баллончик в лицо водителю маршрутки в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/rzncity

В Рязани безбилетный пассажир распылил в лицо водителю маршрутки перцовый баллончик, сообщает 11 июня телеграм-канал «рязань».

По словам очевидца, инцидент случился в Дашково-Песочне около остановки «ДПР-5». Пострадал водитель маршрутки № 66.

— Возле остановки «ДПР-5» неизвестный не захотел платить за проезд, после этого залил перцовым баллончиком, — описывает ситуацию автор поста.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани 16-летний подросток погиб от удара током

Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты

Жителей региона приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Читаем всей семьей»

Возле РИАМЗ установили велопарковку, имитирующую скелет мамонта

В Рязани большой пешеходный маршрут дополнит инфраструктура для молодежи

В Рязани на Куйбышевском шоссе обнаружили дерево, съеденное шелкопрядом

В Рязанской Облдуме обсудили реализацию лесного плана

По улице Шереметьевской в Рязани ограничат движение транспорта

В России резко вырос процент нелегальной продажи алкоголя

Ансамбль народной песни «Русские узоры» из Рязани участвовал в конкурсе в Сочи

В Пителинском районе начался «грибной сезон»

Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани 16-летний подросток погиб от удара током

Новости Рязани
Сегодня днём парень проник на территорию трансформаторной подстанции на Окружной дороге, где получил смертельный удар током.

Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты

Новости Рязани
Виктор Иванович Миронов – мастер спорта, именитый рязанский тренер. Он стал наставником для целой плеяды спортсменов.

Жителей региона приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Читаем всей семьей»

Новости Рязани
Конкурсные работы будут приниматься до 30 сентября 2024 года.

Возле РИАМЗ установили велопарковку, имитирующую скелет мамонта

Новости Рязани
Мамонта выбрали потому, что животное является одним из главных экспонатов музея.

В Рязани большой пешеходный маршрут дополнит инфраструктура для молодежи

Новости Рязани
В большой пешеходный маршрут, например. войдет создаваемый Дом молодежи.