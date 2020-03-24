В Рязанской облдуме перешли на дистанционный приём обращений граждан

В Рязанской областной Думе действует распоряжение о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции. об этом сообщает сайт облдумы.
Прием обращений граждан осуществляется в дистанционном режиме.
Обращения можно направить:
— по почте на адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 50/57;
— по электронной почте на адрес: post@duma.ryazan.ru;
— через почтовый ящик, размещенный при входе в Рязанскую областную Думу;
— через Интернет-приемную на официальном сайте Рязанской областной Думы rznoblduma.ru;
— факсимильной связью по телефону: 8 (4912) 21-64-22.