В Рязанской облдуме перешли на дистанционный приём обращений граждан

В Рязанской областной Думе действует распоряжение о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции. об этом сообщает сайт облдумы.

Прием обращений граждан осуществляется в дистанционном режиме.

Обращения можно направить:

— по почте на адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 50/57;

— по электронной почте на адрес: post@duma.ryazan.ru;

— через почтовый ящик, размещенный при входе в Рязанскую областную Думу;

— через Интернет-приемную на официальном сайте Рязанской областной Думы rznoblduma.ru;

— факсимильной связью по телефону: 8 (4912) 21-64-22.