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В Рязани продолжается благоустройство и уборка улиц

В Рязани продолжается благоустройство и уборка улиц. 8 июля скосили траву в скверах Уткина, Александрова, на улицах Маяковского, Вокзальная, Соборная, Радищева, Павлова, Горького, Октябрьская-Молодцова, Шереметьевская, Черновицкая, на Первомайском проспекте, Московском шоссе, у ЦДТ «Приокский», на пл. Победы, у библиотеки им. С. Есенина, в ЦПКиО и на других территориях.

На улицах Вознесенская, у д. 22, Гоголя, д. 45 корп. 1, Чкалова, д. с 12 по 8б, Новаторов, д. 6, Юбилейная, д. 1, Халтурина, 203 км, на Куйбышевском шоссе ООТ «Рязцветмет», Тимакова, д. 6 корп. 2 спилили и вывезли аварийные деревья.

На ул. Гоголя, д. 41 обрезали сухие ветви.

За сутки с улиц вывезены 178 кубических метров смета и грунтовых наносов, их подбор и вывоз проводился на улицах Татарская, Пушкина, Ленинского Комсомола, Шевченко, Московское шоссе.

В городе продолжатся работы по сбору и вывозу случайного мусора, санитарной уборке остановок общественного транспорта.

В сквере им. Александрова, на улице Горького, Лыбедском бульваре, на Набережной, у вокзала Рязань-2, в парке Морской славы, бульваре Победы будет проводиться окос газонов. На Первомайском проспекте и возле цирка запланированы работы по прополке городских клумб. В Центральном парке культуры и отдыха продолжатся работы по посадке цветов.

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