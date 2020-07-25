Массовое ДТП с 4 погибшими произошло в Дагестане

Серьезное ДТП с погибшими произошло в Хасавюртовском районе Дагестана. Там столкнулись несколько автомобилей.

Итог — 4 погибших и еще 6 пострадавших. Один из выживших находится в тяжелом состоянии. У троих участников аварии зафиксировали травмы средней степени тяжести. Остальным двум пострадавшим стационарное лечение не понадобилось.

Причины автокатастрофы сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает РЕН ТВ.