Массовое ДТП с 4 погибшими произошло в Дагестане

Серьезное ДТП с погибшими произошло в Хасавюртовском районе Дагестана. Там столкнулись несколько автомобилей.
Итог — 4 погибших и еще 6 пострадавших. Один из выживших находится в тяжелом состоянии. У троих участников аварии зафиксировали травмы средней степени тяжести. Остальным двум пострадавшим стационарное лечение не понадобилось.
Причины автокатастрофы сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает РЕН ТВ.
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