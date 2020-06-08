Аркадий Фомин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления. Уважаемые работники социальной службы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем социального работника!

Система социальной защиты является ведущим индикатором социально-экономического состояния общества. От эффективности вашей работы во многом зависит качество жизни населения, благополучие наших граждан. Поддержка людей, оказавшихся в непростой ситуации, забота о пожилых, инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья, сиротах – далеко не полный перечень сложных проблем, решаемых вами. Такой труд требует высокого профессионализма, ответственности, выдержки, умения сопереживать, сосредоточения усилий, иногда даже сверхнапряжения. Вы не только достойно справляетесь со своими обязанностями, но и делитесь опытом с коллегами из других регионов.

Сегодня отрасль активно модернизируется и совершенствуется. Мощный импульс развитию дает реализация нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение», в рамках которых создаются принципиально новые учреждения, осваиваются и внедряются современные технологии, расширяется спектр предоставления и доступность социальных услуг.

Вместе нам еще многое предстоит сделать – способствовать повышению эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, продолжительности жизни старшего поколения.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания в коллективе, удачи и оптимизма! Как можно чаще вам слышать искренние слова благодарности от людей, которым вы помогаете.

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»