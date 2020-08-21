53-летняя Сальма Хайек поразила поклонников красотой своего тела

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек выложила в свой Инстаграм фотографии в купальнике, которые она сделала во время отдыха в Греции. Публикация вызвала восторг у фанатов знаменитости.

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек выложила в свой Инстаграм фотографии в купальнике, которые она сделала во время отдыха в Греции. Публикация вызвала восторг у фанатов знаменитости.

На фото 53-летняя звезда позировала за столом в черном купальнике с собранными в пучок волосами. На ней были надеты солнцезащитные очки.

Поклонников удивило стройное тело актрисы, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. Многие отметили, что фигура актрисы шикарна, а сама она очень сексуальная, сообщает Лента.