Беспредметная живопись Кандинского

В рубрике «День шедевра» рассказываем о беспредметной живописи.
Художник Василий Кандинский один из основоположников и родоначальников беспредметного искусства.
Выразительными средствами он представляет совершенно отвлечённые понятия и эмоции.
В экспозиции Рязанского художественного музея представлена его беспредметная акварель.
Здесь нет предмета, нет сюжета, но есть ритмическое пересечение спонтанно возникающих точек, линий, цветовых пятен.
Кандинский приближает язык живописи к музыке, проводя параллель между возможностью и способностью цвета и звука отражать тончайшие эмоциональные и психологические состояния.
Сам мастер утверждал, что живопись подобного рода является выражением высшей духовности человека, а художник – пережиток прошлого.
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