Вторник, 18 октября, 2022
Екатерина Приведенцева

Беспредметная живопись Кандинского

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В рубрике «День шедевра» рассказываем о беспредметной живописи.

Художник Василий Кандинский один из основоположников и родоначальников беспредметного искусства.

Выразительными средствами он представляет совершенно отвлечённые понятия и эмоции.

В экспозиции Рязанского художественного музея представлена его беспредметная акварель.

Здесь нет предмета, нет сюжета, но есть ритмическое пересечение спонтанно возникающих точек, линий, цветовых пятен.

Кандинский приближает язык живописи к музыке, проводя параллель между возможностью и способностью цвета и звука отражать тончайшие эмоциональные и психологические состояния.

Сам мастер утверждал, что живопись подобного рода является выражением высшей духовности человека, а художник – пережиток прошлого.

Беспредметная живопись Кандинского
Беспредметная живопись Кандинского
Беспредметная живопись Кандинского

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