Бесплатные автобусы М5 Молл можно отследить в режиме реального времени

Поездки на бесплатных автобусах ТРЦ М5 Молл стали ещё комфортнее. Теперь узнать о том, где в данный момент едет молловский автобус, можно в режиме реального времени в Яндекс.Картах или на городских порталах мониторинга транспорта.

Опция поможет спланировать поездку и сэкономить время для похода по любимым магазинам торгово-развлекательного центра. Узнать онлайн можно также маршрут автобуса, время его прибытия на выбранную остановку и расписание движения.

Отслеживать автобусы можно на компьютере и на мобильном телефоне по Яндекс.Картам или на портале bus62.ru.

Сейчас бесплатные автобусы «М5 Молл» работают на трёх маршрутах:

1. Недостоево — Канищево — Приокский — ТРЦ «М5 Молл»

2. Центр — Горроща — ТРЦ «М5 Молл»

3. Таможня — ТРЦ «М5 Молл».

В ТРЦ также можно добраться на городском автобусе №18 и коммерческом маршрутном автобусе №47.