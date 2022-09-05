Понедельник, 5 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Бесплатные автобусы М5 Молл можно отследить в режиме реального времени

Скриншот Яндекс.Карты

Поездки на бесплатных автобусах ТРЦ М5 Молл стали ещё комфортнее. Теперь узнать о том, где в данный момент едет молловский автобус, можно в режиме реального времени в Яндекс.Картах или на городских порталах мониторинга транспорта.

Опция поможет спланировать поездку и сэкономить время для похода по любимым магазинам торгово-развлекательного центра. Узнать онлайн можно также маршрут автобуса, время его прибытия на выбранную остановку и расписание движения.

Отслеживать автобусы можно на компьютере и на мобильном телефоне по Яндекс.Картам или на портале bus62.ru.

Сейчас бесплатные автобусы «М5 Молл» работают на трёх маршрутах:

1.         Недостоево — Канищево — Приокский — ТРЦ «М5 Молл»

2.         Центр — Горроща — ТРЦ «М5 Молл»

3.         Таможня — ТРЦ «М5 Молл».

В ТРЦ также можно добраться на городском автобусе №18 и коммерческом маршрутном автобусе №47.

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