Вторник, 22 октября, 2024
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Беспилотники ВСУ атаковали предприятия в Тамбовской и Тульской областях

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Алексей Самохин
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Глава Тамбовской области Максим Егоров в телеграм-канале рассказал о последствиях удара беспилотника ВСУ.

По данным Егорова, 22 октября в 05:20 в городе Рассказово после прилёта БПЛА по предприятию АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием.

Через час пожар потушен, на месте дежурят оперативные службы города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о повреждениях на двух спиртзаводах. По его данным, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района. К счастью, здесь также обошлось без пострадавших.

— Ситуация находится под контролем, — написал Миляев в телеграм-канале.

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