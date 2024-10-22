Беспилотники ВСУ атаковали предприятия в Тамбовской и Тульской областях

Глава Тамбовской области Максим Егоров в телеграм-канале рассказал о последствиях удара беспилотника ВСУ.

По данным Егорова, 22 октября в 05:20 в городе Рассказово после прилёта БПЛА по предприятию АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием.

Через час пожар потушен, на месте дежурят оперативные службы города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о повреждениях на двух спиртзаводах. По его данным, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района. К счастью, здесь также обошлось без пострадавших.