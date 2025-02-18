В своём телеграм-канале Дмитрий Медведев резко прокомментировал атаку украинских беспилотников на насосно-перекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу. Он подчеркнул, что этот актив не является российским, а нефть, проходящая через него, имеет международный правовой режим и принадлежит компаниям из разных стран, включая США и Европу.

Медведев отметил, что доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году превышала 40%, а вместе с другими западными компаниями – более 65%. Несмотря на это, украинский режим, по его словам, намеренно нанёс удар по активам, от которых зависят западные компании, что уже привело к существенным убыткам.

В своём характерном стиле политик сравнил украинский режим с «перекормленной жирной тварью», которая, завися от «доброты» своего хозяина (США), решила укусить его в отчаянии. Он связал атаку с возможными политическими мотивами, напомнив, что Дональд Трамп ранее высказывался о желании снизить цены на нефть. Удар по КТК, по мнению Медведева, может привести к разбалансировке рынка, скачкам цен и прямому ущербу для американских компаний, что он назвал «тройным ударом» по интересам США.

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Медведев задаётся вопросом, зачем Украина, зависящая от поддержки Запада, пошла на такой шаг. Он предполагает, что это отчаянная попытка доказать свою значимость и опасность даже для своего «хозяина». В заключение он предлагает два варианта действий для США: либо начать «лечение» от «бешенства», либо «усыпить» агрессивное животное, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы.