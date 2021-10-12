Беременная уфимка пожаловалась на ковидные ограничения в регионе

Жительница Уфы возмутилась в социальных сетях тем, что не может попасть в магазин в торговом центре без справки о вакцинации, хотя у неё есть медотвод от прививки. Об этом пишет портал «NewsBash».

В Башкирии с 12 октября начали действовать новые антикоронавирусные ограничения. Без справки о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или перенесенного за последние 6 месяцев ковида местных жителей не будут пускать в ТЦ, кинотеатры, междугородние автобусы и другие общественные места.

На фоне этой ситуации у уфимки возник вопрос, как попасть в магазин, если по состоянию здоровья ей противопоказано делать прививку. С этой жалобой она обратилась к Радию Хабирову на его странице в соцсетях.

На вопрос девушки ответили в Центре управления республикой.

«Если возникает острая потребность посещения определенных учреждений (например, ТЦ), то необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа. Добавим, что необходимые товары можно купить в магазинах, которые расположены не в торговых центрах», — рассказали в ведомстве.

Обсуждая этот ответ, многие граждане сказали, что так на ПЦР-тестах можно и разориться. К тому же, как они отметили, многие товары для новорожденных можно приобрести только в торговых центрах.