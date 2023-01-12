Четверг, 12 января, 2023
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Белгородцы спросили у Гладкова, когда Минобороны защитит Шебекино от обстрелов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос местной жительницы, которая спросила, когда Минобороны начнет защищать Шебекино от обстрелов, написал «Бел.Ру».

По словам женщины, из-за воздушных атак со стороны Украины многим белгородцам стало страшно жить. У некоторых сложилось впечатление, что власти не реагируют на угрозу.

«Не могу отвечать за то, что мне не подчиняется. Но определенная информация по части оперативной обстановки мне доступна, работа выполняется большая по защите», – подчеркнул Гладков.

Глава региона отметил, что обстановка остается сложной. Он добавил, что у местных жителей есть возможность отправиться в пункты временного размещения.

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