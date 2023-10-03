Вторник, 3 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Белгородцы недовольны, что из детсадов «сделали тюрьмы»

powder

Жители Белгорода раскритиковали новые меры безопасности в детсадах, сравнив их с тюремными условиями, пишет «Бел.Ру».

Родители пожаловались, теперь не могут зайти в из-за пропускного режима.

«Сделали из детского сада тюрьму. Если выдают пропуска, значит, по ним и можно заходить. А если пропуска нет, пусть тогда и не впускают», – отметила белгородка.

Дело в том, что в последние дни родителей перестали впускать в сад даже по пропускам. Одна из мам подчеркнула, что ее дочери три года, и она не может самостоятельно раздеться и одеться, а воспитатели делают это «на скорую руку».

Министр образования области Андрей Милехин прокомментировал жалобы, подчеркнув, что такое решение приняли ради безопасности детей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах