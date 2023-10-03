Белгородцы недовольны, что из детсадов «сделали тюрьмы»

Жители Белгорода раскритиковали новые меры безопасности в детсадах, сравнив их с тюремными условиями, пишет «Бел.Ру».
Родители пожаловались, теперь не могут зайти в из-за пропускного режима.
Дело в том, что в последние дни родителей перестали впускать в сад даже по пропускам. Одна из мам подчеркнула, что ее дочери три года, и она не может самостоятельно раздеться и одеться, а воспитатели делают это «на скорую руку».
Министр образования области Андрей Милехин прокомментировал жалобы, подчеркнув, что такое решение приняли ради безопасности детей.