Среда, 1 февраля, 2023
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Белгородцы испугались отправки участников теробороны в зону спецоперации

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Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что участников теробороны не отправят в зону спецоперации, написал «Бел.Ру».

Житель Белгородской области сказал ему, что знает два батальона, которые находятся в зоне боевых действий с апреля.

«У нас есть два именных батальона, которые с апреля воюют — Белгородский и Старооскольский. Это наши парни, которые заключили контракты. Они сейчас выполняют свой воинский долг», — объяснил Гладков.

По его словам, белгородец перепутал именные и батальоны территориальной самообороны.

Гладков напомнил, что в батальоны теробороны в основном входят люди, которые имеют боевой опыт, но из-за ранений или возраста не подлежат призыву.

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