Белгородцев вывезут из-под обстрелов в Воронежскую область

Жители Белгорода, находящиеся в последнее время под обстрелами со стороны ВСУ, могут отправиться в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, несколько белгородских семей уже поступили таким образом.

«Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения», – отметил Гусев.

Губернатор отметил, что находится на связи по этому вопросу с белгородским коллегой Вячеславом Гладковым.

В конце декабря украинская армия усилила атаки на Белгород. В результате обстрела города со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, погибли 25 человек, в том числе пять детей.