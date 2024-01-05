Белгородцев вывезут из-под обстрелов в Воронежскую область

Жители Белгорода, находящиеся в последнее время под обстрелами со стороны ВСУ, могут отправиться в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По его словам, несколько белгородских семей уже поступили таким образом.
Губернатор отметил, что находится на связи по этому вопросу с белгородским коллегой Вячеславом Гладковым.
В конце декабря украинская армия усилила атаки на Белгород. В результате обстрела города со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, погибли 25 человек, в том числе пять детей.