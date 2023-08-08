Жительница Шебекино пожаловалась, что ее с молодым человеком выселили из пункта временного проживания в Белгороде, пишет «Бел.Ру».

Женщина утверждает, что пару попросили съехать из общежития правоохранительного колледжа на улице Горького.

«Нам некуда идти жить. Говорят, поезжайте в Шебекино и живите в разрушенном доме», – пояснила белгородка.

По ее словам, другим жильцам пообещали предоставить другое жилье.

Как отметили в областном правительстве, в указанном ПВР сейчас не проживают шебекинцы, его расселение началось в конце июля. По своей воле пункт проживания покинули 60 человек из 66. Многие вернулись в Шебекино.