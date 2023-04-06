Белгородцев возмутило строительство бургерной в районе сквера на Костюкова

Житель Белгорода пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову на строительство бургерной в районе сквера на Костюкова, сообщило издание Бел.Ру.

По его словам, там начали вырубать высаженные горожанами деревья.

«Опыт предыдущего мэра по покровительству предпринимателей ничему не учит. Жителям окрестных домов не нужна бургерная, она нужна хозяину этого заведения», – возмутился местный житель.

Мэр Валентин Демидов пояснил, что территория, где строят точку общественного питания, не затрагивает место, подлежащее реконструкции.

Глава администрации города добавил, что власти будут реализовывать согласованный с жителями вариант. В мэрии также отметили, что подрядчик обновляет сквер «Студенческий» в соответствии с проектно-сметной документацией.