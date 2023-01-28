Суббота, 28 января, 2023
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Белгородцев возмутили очереди в военной поликлинике

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Изображение от snowing на Freepik

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородцев на очереди в военной поликлинике, написал «Открытый Белгород».

Ранее жительница Белгородской области рассказала, что солдаты занимают очередь к хирургу еще до открытия. При этом многие из них не попадают на прием.

«На одного больного уходит час, — пишут все от руки, как в древнем веке, компьютеров нет», — возмутилась белгородка.

Глава региона отметил, что сейчас отсутствует возможность отправить в медучреждение дополнительных врачей.

«Учреждение будет до конца года построено и устроена логистика», сообщил глава региона», – заверил Гладков, имея в виду строительство военного госпиталя.

По его словам, проблему с очередями будут решать комплексно.

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