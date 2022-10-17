Понедельник, 17 октября, 2022
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Белгородцев предупредили о фейке из-за расстрела на военном полигоне

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Телеграм-канал «Война с фейками» прокомментировал информацию о причинах на военном полигоне в Белгородской области.

Ранее в Сети появились сведения, согласно которым к трагедии якобы привели религиозные разногласия среди мобилизованных.

«Стрельба в воинской части стала террористическим актом, который не связан с религиозными спорами военных», – подчеркнули авторы канала.

Инцидент произошел в субботу. По данным Минобороны, во время огневой подготовки двое злоумышленников открыли огонь по солдатам. В результате погибли 11 человек, еще 15 – попали в больницу. Нападавших ликвидировали террористов уничтожили ответным огнем.

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