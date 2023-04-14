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Пятница, 14 апреля, 2023
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Белгородцам рассказали, готова ли область к вторжению диверсантов

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Губернатор Вячеслав Гладков оценил готовность Белгородской области к вторжению украинских диверсантов, сообщил портал «Бел.Ру».

По его словам, регион готов к подобному развитию событий. Власти не допускают недооценки противника и принимают все необходимые меры безопасности

«Начиная с формирования народных дружин и охраны отдельных объектов, показывают нашу готовность ко всем исходам», – пояснил Гладков.

Глава региона добавил, что чиновники выполняют свои полномочия в этом вопросе.

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