Вторник, 28 мая, 2024

Baza: в Воронеже учениц заставили снять нижнее белье перед экзаменом

Автор: powder

Опубликовано

Две ученицы одной из школ Воронежа пожаловались, что их заставили снять нижнее белье прямо перед входом в школу, чтобы те могли пройти на экзамен, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, с унизительной проверкой им пришлось столкнуться перед сдачей ЕГЭ.

«Я спросила у них: «Вы предлагаете мне снять лифчик?» – спросила девочка.

На это ей ответили утвердительно. Дело в том, что ученицы пыталась пройти через металлодетектор, но он постоянно пищал. В итоге взрослые предположили, что это из-за косточек в лифчике.

В Министерстве образования области пообещали разобраться с ситуацией.

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