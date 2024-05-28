Две ученицы одной из школ Воронежа пожаловались, что их заставили снять нижнее белье прямо перед входом в школу, чтобы те могли пройти на экзамен, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, с унизительной проверкой им пришлось столкнуться перед сдачей ЕГЭ.

«Я спросила у них: «Вы предлагаете мне снять лифчик?» – спросила девочка.

На это ей ответили утвердительно. Дело в том, что ученицы пыталась пройти через металлодетектор, но он постоянно пищал. В итоге взрослые предположили, что это из-за косточек в лифчике.

В Министерстве образования области пообещали разобраться с ситуацией.