Бастрыкину доложат по делу об изнасиловании мигрантами сотрудницы ТВ

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с противоправными действиями мигрантов в отношении девушки в Москве.

В социальных сетях появилась информация о том, что жительница Москвы стала жертвой преступления, связанного с посягательством на её половую неприкосновенность.

Следственными органами Следственного комитета России по городу Москве было возбуждено уголовное дело в отношении трёх граждан Узбекистана. Подозреваемые были задержаны, и в ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения.

Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве Александру Стрижову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следственного комитета России.

По данным телеграм-канала Baza, жертвой нападения стала сотрудница телеканала «Матч ТВ». Мигранты напали на неё ночью 6 июля, когда девушка возвращалась с работы из телецентра «Останкино».

24-летнего подозреваемого, приехавшего в Москву на заработки из Узбекистана, правоохранители задержали через 40 минут после получения информации о преступлении. Двух его соотечественников, 22 и 25 лет, взяли около станции метро ВДНХ позднее.

По данным источника, виновным грозит до 10 лет лишения свободы.